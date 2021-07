Se billedserie Christian Arndahl scorer hos Frederik Mehde. Foto: Jeppe Lodberg r

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: HB Køge er ved at have fyldt op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: HB Køge er ved at have fyldt op

Sport DAGBLADET - 20. juli 2021 kl. 06:04 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Fredag aften er der sæsonpremiere for HB Køge i Horsens hos nedrykkerne til 1. division, og de nye trænere Daniel Agger og Lars Jacobsen er ved at have fået fyldt alle de huller i truppen op, som afgangen af to håndfulde spillere efterlod. Nok godt og vel endda.

De to sidste »must have« var en afløser på højreback for Mark Gundelach og en til at presse Oskar Snorre på målmandsposten, hvor Casper Hauervig er ved at genoptræne en overrevet akillessene og 16-årige Marius Kruse er lige uerfaren nok alle kvaliteter taget i ed.

Til backen her har 38-årige Peter Nymann budt sig til i halvanden uges tid. Om det ender ud i en aftale må hans fortsatte træning vise, men så bliver det nok som gardering, da HB Køge torsdag skrev under på en to-årig aftale med den tidligere Liverpool-spiller Jon Flanagan.

Og til målmandsposten havde HB Køge pt to ganske erfarne keepere med til træningen, den tidligere Lyngby-keeper Andreas Larsen, der stod foråret i Frem, og Frederik Mehder, der passede målet i Skovshoved i hele sidste sæson og også var dér, inden han tog et år på Færøerne i TB Tvøroyri. Som direktør Per Rud udlagde teksten:

- Vi er ved at være i mål. Vi manglede en højre back, og der har vi fået Flanagan - og så har vi nu Andreas og Frederik. Mehder har lige med i FC Roskilde, men vi har overhalet indenom.

26-årige Mehder har tidligere været i Frem, Holbæk, Hvidovre og Helsingør - alle steder som andenkeeper - og fynboen kommer oprindelig fra Brøndbys ungdomsafdeling.

Det gør også 31-årige Andreas Larsen, og for godt ti år siden skiftede han så fra Vestegnens andethold til Hvidovre, hvor han var i fire år, inden han skiftede til Lyngby, da 2014 blev 2015.

Med enkelte undtagelser var han førstemålmand frem til Lyngbys oprykning til superligaen i 2016, hvor så den tidligere FC Nordsjælland-keeper Jesper Hansen (nu AGF) kom hjem efter et par franske eventyr. Så var det ned og være reserve - sammen med Oskar Snorre - og efter et par år i skyggen tog han så en sæson i Vikingur på Island og så en i svenske Trelleborg frem til i vinters.

- Nu skal vi så til at kigge på, at nogle skal forlade os. Nogle skal sælges og nogle skal lejes ud, siger Per Rud om truppen, der med de mange nye spillere samt seks tilbage fra lejemål, er lige vel stor.

Direktøren vil ikke nævne antal endsige navne på, hvem der formodes at skulle hvad - og gør så dog et par enkelte undtagelser.

- Ronnie (Ronald Arevalo) skal spille U19, men til tider træne med 1. senior. Han er kun lige blevet 18 og blev desværre sat en del tilbage af en alvorlig skade sidste år, så han skal vænne sig til til det hele langsomt, sige rPer Rud om den unge amerikaner, som HB Køge allerede i 2019 skrev »forhåndskontrakt« med.

- Og så havde vi ikke regnet med Marius (Elvius), der var lejet ud til Verona i foråret. Det gik godt, han var glad for at være der, de var glade for ham og ville gerne forlænge - men de kunne så åbenbart ikke blive enige alligevel. Han er selvfølgelig en del af holdet nu, men vi har jo hentet andre kantspillere ind, så vi må se, hvad der sker, siger Per Rud.

Her billeder fra mandgens træning. Foto: Jeppe Lodberg