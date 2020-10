Jacob Johansson i en formfuldendt afslutning under fredagstræningen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Billeder: HB Køge er klar til nøglekamp

Der venter HB Køge en gylden mulighed for at sige et måske endegyldigt farvel og tak til bundplaceringerne på søndag, når holdet hjemme tager imod Skive. Gæsterne ligger på sidstepladsen i rækken og har i øvrigt tabt samtlige sine udekampe i denne sæson.