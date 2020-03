Billeder: HB Køge-Roskilde KFUM 3-0

Se billedserie Serkan Firat presses af Abdul Hamzah. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 08. marts 2020 kl. 12:22 Af Jeppe Lodberg

Det var sidste test for topholdet i danmarksseriens pulje 1, og det var første gang den nye afrikanske trio, Abdul Hamzah og Kwabena Kyeremateng fra Ghana samt Effiong Nsungusi fra Nigeria, var i aktion på de nordlige breddegrader, da HB Køges reserver lørdag middag spillede træningskamp mod Roskilde KFUM.

Eller rettere lørdag eftermiddag, for kampen måtte udskydes i en halv times tid, da DBU lige skulle have finjusteret sit VAR-udstyr, for kampen var den første af en lang række lørdagskampe på Capelli Sport Stadion, hvor superligadommere skulle øve sig brugen af videodommer-systemet, som indføres i landets bedste række efter sommerferien.

HB Køge vandt dysten med 3-0, hvilket var et meget passende billede af slagets gang, for hjemmeholdet dominerede i det store og hele begivenhederne, og keeper Pedro Silva havde blot én redning - et Jakob Sparholt-frispark, der gik uden om den opstillede mur og var ret nemt at lægge sig ned og parere. Og nåh ja, så blev der i øvrigt fløjtet frispark den anden vej, da VAR observerede KFUM-ulovligheder »i muren«.

Trods dominans gik der 35 minutter førend HB Køge kom i front - målscorer Kwabena Kyeremateng, der fik bolden i halvbuen af Stephan Petersen og hårdt placerede den ved fjerneste stolpe uden for Marc Lysters rækkevidde.

Kyeremateng dannede frontduo med Nsungusi, der med sin imponerende fysik var noget mere synlig i billedet uden dog at komme til den helt åbne mulighed for at kopiere debut-målscoringen.

Til gengæld var Nsungusi ene af de tre nye, der holdt til samtlige 90 minutter. Kyeremateng fik et los på læggen/akillessenen lige op til pausen, og måtte ti minutter inde i anden halvleg opgive at fuldføre samt lade sig udskifte med U19-spilleren Mads Freitag. Fløjtraketten Abdul Hamzah havde luft til ti minutter mere - men det er også ved at være et halvt år siden, den nye trio har været i kamp i den ghanesiske liga for Inter Allies FC, hvorfra de kom til HB Køge torsdag og kun havde én træning med U19-holdet i benene inden mødet med KFUM.

Det blev 2-0 lige efter den spillede time, da Oliver Sonne slog et langt diagonal-frispark lige henover hårrødderne på Serkan Firhat, så Djubril Adedeji var spejlblank i bagrummet og efter sine uortodokse legende driblinger kunne banke bolden ind bag Marc Lyster.

3-0 nåede lige at komme på plads på kampens sidste spark. Et straffespark begået af Christoffer Blond på Marius Elvius, der blev mast ned i kunstgræsset, da han skulle til at afslutte en fin solotur. Elvius scorede sikkert hos Max Christensen fra pletten.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg