Kampen startede fremragende for HB Køge, og allerede efter seks minutter havde Kyra Carusa sendt bolden i kassen efter en flot solotur. Foto: Per Christensen

Billeder: HB Køge-Fortuna Hjørring 1-1

HB Køges kvinder spillede ikke nogen strålende kamp mod Fortuna Hjørring lørdag eftermiddag - men det så længe ud til alligevel at være nok til at hive en smal sejr hjem. Men efter en opspilsfejl hos hjemmeholdet udlignede Fortuna så tre minutter før tid. Og så gik HB Køge glip af muligheden for at komme fire point foran Brøndby i toppen af slutspillet.