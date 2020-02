Se billedserie Martin Koch i stilstudie. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Billeder: HB Køge-B93 4-0

Sport DAGBLADET - 18. februar 2020 kl. 22:40 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køges spillere skulle vist lige vænne sig til, at de ikke længere var på træningslejr i Tyrkiet og spillede på lækker græsbane, da de tirsdag aften havde besøg af B93 på kunstgræsset på Capelli Sport stadion i Køge.

Boldomgangen lod en del tilbage at ønske og temmelig mange selv korte afleveringer ramte langt fra deres tiltænkte destination, og det var lidt vanskeligt at få øje på, hvem der har sæsonpremiere om ti dage i 1. division, og hvem der har godt en uge mere at træne i, inden de tgår løs i 2. division.

Ikke at gæsterne var farlige, men de var godt med - i hvert fald indtil de blå/sorte fik spillet til at glide lettere, hvilket skete sådan løbende.

Abdel Diarra åbnede målscoringen efter et kvarters spil, da han blev i feltet efter hjørnespark og så fik serveret en nem bold at sparke i kassen fra Martin Kochs pandebrask efter indlæg nummer to.

Godt dobbelt så langt henne fik gæsterne sin - skulle det vise sig - eneste reelt store chance, da Nicolai Olsen kom mellem Mark Gundelach og Diarra, men hans stikning sendte Jeppe Erenbjerg i sidenettet hos Kevin Ray Mendoza.

1-0 holdt til pausen, primært fordi Martin Koch misbrugte det straffespark, som Stephan Petersen faldt sig til på Magnus Häusers eminente aflevering. Dommeren skreg i første omgang »ingenting«, men linjedommeren fik ham overbevist om det ret og rimelige i et forsøg fra 11 meterpletten.

Ni minutter efter pausen scorede Martin Koch så til 2-0 efter fint opspil af Mathias Høst og Liam Jordan samt en tværbold fra Stephan Petersen, og det blev 3-0 efter 66 minutter, da Jakob Johansson ekspederede et Høst-indkast videre gennem feltet til fremstormende Mark Gundelach, der hamrede bolden i mål.

Jakob Johansson burde have øget yderligere minuttet efter på en friløber, men den eneste, der gik på hans skudfinter, var ham selv, og han endte med slet ikke at få afsluttet.

Men det nåede lige at blive 4-0 alligevel. Mathias Høst og Marius Elvius stod for det fine forarbejde i venstre side omkring og i feltet, og sidstnævntes tværbold endte U19-angriberen Christian Hansen med nærmest at løbe i mål.

Her billeder fra kampen. Foto: Jens Wollesen