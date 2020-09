Billeder: HB Køge-AGF 3-0

Det var nummer to fra oven mod nummer to fra neden, der mødtes søndag sidst på eftermiddagen, da HB Køges ligakvinder tog imod AGF i første kamp i anden turneringshalvdel og med gæsterne som dem, der havde revanche til gode efter østsjællandsk 4-1 sejr i det østjyske to uger forinden.