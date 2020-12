Amalie Magelund og Niclas Nøhr klar til at overfalde deres modstandere. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: Greve vandt i Solrød

Greve Strand Badmintonklub havde fået tre spillere klar i forhold til tirsdagens forsmædelige nederlag hjemme til Odense, da holdet drog lidt ned af Sydkysten for at møde lokalrivalerne fra Solrød Strand i Ligaens grundspil.

Blandt de friske var landsholdsspillerne Niclas Nøhr og Amalie Magelund, og sammen krøllede de fuldstændig hjemmeholdets Lasse Mølhede/Elisa Melgaard sammen i første mixeddouble - og bragte Greve foran med 2-0, for i anden mixeddouble havde Mikkel Mikkelsen/Rikke Søby været endnu mere skånselsløse mod Jeppe Bay/Johanna Magnusson.

Mia Blichfeldt fik dog kort efter solrødderne på tavlen, da den danske nummer 18 på verdensranglisten var færdig med at køre Greves lille amerikansk-kineser Iris Wang (50) rundt i alle hjørner af banen. Ti og 12 point fik Wang blot - og hun førte sågar 10-8 i andet sæt.

Emil Holst udlignede til 2-2 ved i anden herresingle komfortabelt at slå Jonathan Dolan, og efter ombolde i tredje sæt samt en matchbold imod sig bragte Frederikke Lund så hjemmeholdet i mennesketomme Solrød Idrætscenter foran med 3-2 ved at slå Gayle Mahulette i anden damesingle.

Tre sæt skulle der også til i første herresingle. Nhat Nguyen tog første sæt med 24-22 efter, at Kalle Koljonen med rette følte sig bortdømt på en puttebold lige over nettet ved 20-20. Bolden sad klart inde på banen lige foran stigedommeren, men blev kaldt ude.

Der var kontant ved 16-16, og Koljonen overlevede i første omgang to matchbolde ved 20-18 og vandt så med 22-20 efter lidt af et drama, der ikke blev mindre af, at bolden ved 20-20 midt i aftenens længste duel pludselig blev kaldt »let« af stigedommeren og skulle spilles om