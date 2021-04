Tobias Siig er i drev med bolden, men bliver tacklet af.... holdkammeraten Anders Hunsballe. Et meget symbolsk billede for kampen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Billeder: Greve spændte ben for sig selv

Boldbesiddelsen hed vel 60-40 i Greves favør i lørdagens hjemmekamp mod Herlev - men det kunne værterne ikke bruge til ret meget, for holdet fik kun skabt to store chancer i hele kampen. Der var Herlev til gengæld både mere farlige og mere effektive: For på tre omstillinger vandt gæsterne med 3-0, og dermed ligner Greve efterhånden mere et midterhold end et tophold - modsat holdet fra den vestlige udkant af København.