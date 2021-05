Se billedserie Tæt kamp under Greves mål til sidst.

Billeder: Greve slog til i Allerøds gavebod

Sport DAGBLADET - 01. maj 2021 kl. 21:15 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Efter en ganske begivenhedsrig kamp kunne Greves spillere lørdag eftermiddag række armene i vejret som vindere efter 3-1 over Allerød.

Dermed fik Greve tre vigtige point i kampen for at komme i top-4, mens Allerød kæmper for at komme i sikkerhed i samme top.

Denne fine forårs-lørdag kom Greve bedst fra start, og der var blot spillet tre minutter, da dommeren pegede på straffesparkspletten, da han mente, at Mitchell Tagø Pedersen blev underløbet i luften i feltet.

Mathias Tagø tog straffesparket, skød på stolpen og tog bolden igen, så indirekte frispark til Allerød, der slap med skrækken.

Nu fik Greve så scoret efter 34 minutter, da Christian Larsson afsluttede et fint angreb ført frem i højre side, og efter en afslutning var han over retur´en til 1-0.

Ganske fortjent, for Allerød var der ikke meget bid i, og holdet have svært ved at komme til afslutninger, og kom de, var Thobias Henriksen på plads.

1. halvleg sluttede så med dramatik, da Allerøds anfører Søren Freund kom i klammeri med Greves Simon Bruus, og Freund anklagede Bruus for at nikke ham en skalle, hvilket han reagerede voldsomt på. Dommer Daniel Vigtoft Sørensen havde også set noget med skallen, da han ret højt sagde »hvad tænker du på«!?« til Bruus i et tonefald, der indikerede, at det var alvorligt. Da Freund havde reageret ret kraftigt, var der rødt til begge spillere.

Det var Freund ikke tilfreds med...

10 mod 10, og så var Allerød ellers i gavehumør efter pausen og de 57 spillede minutter, da Nichlas Monefeldt Vesterbæk og målmand Johan Zakarias Gårdsvoll gik helt fejl af hinanden om bolden ved kanten af feltet. Her blandede Mitchell Tagø sig, snuppede bolden og scorede i det tomme mål. 2-0, og føj for et fæl kikser.

Allerød var dog ikke færdige i gavehjørnet, men først fik holdet da reduceret ved Morten Olsen efter 77 minutter og bragt spænding ind i opgøret, og netop som der skulle mases på for 2-2 afleverede Monefeldt Vesterbæk bolden direkte i fødderne på Greves Mathias Johansson. Alene fra midten af banen og direkte mod mål svigtede han ikke. 3-1.

Sikke en gavebod, og Nichlas Monefeldt var såmænd ude med riven i det 7. overtidsminut i form af et puf i ryggen i eget felt på Greves Nicolai Diaz, som en mere modig dommer prompte havde takseret til straffespark.

Nu blev det ved 3-1 til Greve og en portion frisk luft i deres bestræbelser på at komme i top-4.

