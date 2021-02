Billeder: Greve klarede frisag - Solrød missede Final 4

Se billedserie Mikkel Mikkelsen højt til vejrs bag Rikke Søby. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 08. februar 2021 Af Jeppe Lodberg

Kravet var, at der skulle vindes flere enkeltkampe, end Odense vandt i Værløse i sidste runde af Badmintonligaens grundspil - ellers ville den stå på kvalifikationskampe for overlevelse - og det krav havde Greve Strand Badmintonklub ingen problemer med at indfri mandag aften i Gentofte.

For bare tredje gang i sæsonens ni foreløbige kampe lykkedes det sågar Greve at vinde holdkampen, og det med 5-4, præcis som det var tilfældet med nedrykker Aarhus AB i sæsonpremieren og Solrød Strand før jul.

Greves overlevelse faldt ved stillingen 3-5 og med herredoublen Niclas Nøhr/Mikkel Mikkelsen foran med 16-14 i andet sæt efter at have tabt første til de unge, uimponerede Mads Christophersen/Kristian Kræmer, for da bragte en tidligere Greve-spiller, Rasmus Messerschmidt, Værløse foran med 5-0 over Odense.

Dermed var også Gentofte sikre på ikke at få sorteper, hvilket var sket, hvis både Greve og Odense vandt med mindst 6-3.

For Greve vandt begge mixeddoubler efter tre sæt, som der også skulle til tre af fire singlekampe. Gentofte tog de to af disse sejtrækkere, i første herresingle og første damesingle, mens der var tresætssejr til Kalle Koljonen i tre og til Gayle Mahulette i to sæt.

Greves damedouble, Amalie Magelund og Rikke Søby Hansen, var knusende overlegne i deres kamp, mens Mads Conrad-Petersen måtte schratche efer at have tabt første sæt i første herredouble sammen med Lino Munoz.

Var der glæde i Greve-lejren, så kunne naboerne fra Solrød Strand til gengæld ærgre sig i den anden ende af tabellen.

Med Værløses sejr var kravet til solrødderne, at de skulle vinde hos Skovshoved for at holde sig i Top 4 og dermed være med i Final 4-stævnet i løbet af foråret.

Med Skovshoved havde allerede sikret sig sejren, inden de to afsluttende herredoubler med 5-2 på »måltavlen« og gør Vendsyssel, Skælskør og Værløse selskab i Brøndby-hallerne.

Værløse endte med at vinde 8-1, Skovshoved 6-3 - og da Højbjerg bankede bysbørnene fra Aarhus AB med 9-0, overhalede de også Solrød, som slutter sekser.

Herover billeder fra Gentofte-Greve. Foto: Jeppe Lodberg