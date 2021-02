Kalle Koljonen vandt i tre sæt over veteran Jan Ø. Jørgensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: Greve i gyser om Liga-plads

Greve, der vandt grundspillet sidste år, er efter pauvre resultater i denne sæson i overhængende fare for at skulle ud i kvalifikationsspil om overhovedet at måtte kalde sig Liga-hold efter sommerferien.

Det var Vendsyssels favoritter til DM-guldet ret ligeglade med. De nappede, hvad nappes kunne, så Greve stod tilbage med blot tre enkeltsejre - i første herresingle ved Kalle Koljonen over Jan Ø. Jørgensen, anden damesingle ved Gayle Mahulette over Greve-træner Peter S. Jensens datter, Josefine, og i anden herredouble, hvor Niclas Nøhr og Mikkel Mikkelsen slog Zvonimir Durkinjak og singlespilleren Victor Svendsen.

Med et samlet nederlag på 3-6 fik Greve sneget sig op på 35 point i tabellen, hvor holdet inden sidste spillerunde mandag dog stadig ligger nummer ni og dermed til at spille mod vinderen at et kommende kvalifikationsspil for overlevelse. Odense har ligeledes 35 point på den forblivende ottendeplads, og sagen er derfor klar for Greve: