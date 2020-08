Se billedserie Mathias'erne Tagø og Kriegbaum på mission i Grøslev-feltet. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Greve gokkede Gørslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Greve gokkede Gørslev

Sport DAGBLADET - 01. august 2020 kl. 20:48 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var en ret tydelig rollefordeling, da Greve fra danmarksserien lørdag tog imod Gørslev fra sjællandsserien til træningsdyst.

Hjemmeholdet havde et meget klart spilovertag og fik i grove træk lov til at have det, indtil de blåtrøjede nærmede sig de røde felt. Så satte primært Peder Henriksen og Stefan Pedersen sig igennem, erobrede bolden og blev det ikke til et af de sporadiske omstillingsforsøg, så gjorde d'herrer sig klar til at tage imod igen.

- Jeg er ked af det drenge, men vi er for dårlige i vores slutprodukt, skreg Greve-cheftræner Dennis Hald Olsen ind til sine spillere lige før den indlagte drikkepause midtvejs i første halvleg.

Et lidt underligt tidspunkt at råbe den slags, for det var ikke »slutproduktet« der manglede kvalitet - det var afleveringen før, der haltede. Greve nåede ikke at spille sig frem til slutprodukter og havde ikke gjort det, siden et par stykker lige efter ti minutters spilletid.

Først da nu Mathias Kriegbaum viste, at han endelig er kommet sig sin langtidsskade og stak Mads Christensen afsted i en friløber. Den unge højre kant viste god fart og retning, men trækket udenom Andreas Fischer blev lidt for langt, så afslutningsvinkel blev en kende spids og bolden blev sendt fladt om fjerneste stolpe.

Lige efter prøvede anfører Kasper Olesen så på egen hånd, men afslutning sad lige i mavsen på Fischer efter en ellers viljestærk tur.

En sådan tog så Gørslev kriger af en højre back, Stefan Pedersen, på efter 27 minutter. Først fik han bolden med sig efter at have tacklet én Greve-spiller, og da kuglen så røg ned til en ny blå/hvid, så tacklede Stefan Pedersen da også ham og kom mod baglinjen og til fladt indlæg midt for mål lige uden for feltet.

Simon Bruus måtte give et frispark, som dog ikke voldte prøve-keeperen Malik Sharfo nogle kvaler overhovedet, da det blev sendt fint om den opstillede mur, men også forbi nærmeste stolpe.

Så var der lidt mere »kapow« over det i den anden ende et par minutter senere, da den fra Karlslunde hjemvendte Mathias Tagø hamrede til et frispark. Gørslev-keeper Andreas Fischer måtte ud i fuld længde og fik med højre handske dirigeret bolden til hjørnespark, som der intet kom ud af.

0-0 efter første halvleg, og billedet var det samme efter pausen, hvis man lige ser bort fra, at specielt hjemmeholdet skiftede kraftigt ud for at få så mange som muligt i aktion.

Indhopper Rasmus Nielsen burde havde scoret allerede i første minut, men der gik godt en snes mere, inden Greve fandt løsningen - en dyb stikning til Jonas Stabell, der kom susende nede fra sin venstre back-plads, afdriblede Andreas Fischer og sendte bolden i tomt mål.

1-0, og hvorfor ikke kopiere succesen... tænkte Greve og gjorde det så i højre side ti minutter senere med den fra Herfølge nytilkomne Lucas Diderichsen i hovedrollen som dybdeløbende målscorer.

2-0 med et kvarter igen, og da den halve tid var gået fik Gørslev så reduceret på et tørt drøn fra kanten af feltet af indhopper Tim Andersen, der som et par af holdkammeraterne sågar havde muligheder for at »stjæle« en uafgjort.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg