Billeder: Greve godt fra start

Skadeslisten for Greve Fodbold op til skærtorsdags sæsonpremiere i danmarksseriens pulje 2 på eget kunstgræs mod B1908 var kun marginalt kortere end valglisten til efterårets kommunalvalg bliver det, men det forhindrede nu ikke den nye cheftræner Anton Moestrup i at dirigere sine tropper til en fortjent omend hårdt tilkæmpet 2-0 sejr.

Der røg Simon Boe Nielsen afsted mod baglinjen igen - sådan nærmest lidt synkront med anfører Kasper Olesen, der førte bolden frem i højre side. Kaptajnens indlæg lod en del tilbage at ønske, men Greve gik dog presset bolden videre ud til venstre og Simon Boe Nielsen, og så var det bare lige et par træk mere, et hårdt fladt indlæg og derinde kom old boy Christian Larsson i fuldt firspring som i ungdommens vår, og med den garvedes rutinerede sans for timing fik han gledet 2-0 på plads.