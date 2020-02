Se billedserie Jonas "Mini" Madsen har brudt endnu et Birkerød-opspil. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Greve-Birkerød 3-0 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Greve-Birkerød 3-0

Sport DAGBLADET - 22. februar 2020 kl. 16:37 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To et halvt minut var der spilles af lørdagens træningskamp mellem Greve og Birkerøds nedrykningstruede danmarksseriemandskaber, da Greves for anden gang fik annuleret en scoring for offside.

Det var nu ikke fordi hjemmeholdet blæste til total-angreb fra start - det blæste bare så voldsomt, at det var svært for angriberne at få timet løbene rigtigt i forhold til de gæstende forsvarere, som for deres del lige skulle have tørret slagregnen ud af øjnene, inden de satte i returløb.

Sagt med andre ord, så var det ikke fodboldvejr for feinschmeckere. Til gengæld gav aktørerne de absolut trofaste 12 fans en efter omstændighederne fin forestilling med de syv Greve-tilhængere havende noget mere at klappe sig varme på end den medrejsende håndfuld nordsjællændere.

Tre gange fik hjemmeholdet nemlig nettet til at blafre i Birkerøds mål - første gang efter godt ni minutters spil, da Umut Celik stak Jonas Stabell i dybden i venstre side, hvorfra så faldt et fladt indlæg, som Mitchell Tagø »bare« skulle glide i mål.

Mitch burde have øget til 2-0, da han var helt blank for mål med 11 minutter til pausen - og han kunne nok have gjort det 18 minutter inde i anden halvleg, da han helt forkert blev vinket offside på en friløber. Men efter 66 minutter var den der så, da Frederik Hebo lagde en bold skråt ind fra højre - Mitchell Tagø tog et enkelt træk til feltets kant og bang, 2-0.

Og 3-0 bare fire minutter senere ved Rasmus Nielsen, der blev serviceret af U19-evighedsløberen Kristian Sjølander og rundede både oppasser og målmand, inden han gjorde det til slutfacit.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg