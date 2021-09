Billeder: Gørslev ville mere end Vordingborg og vandt

Gæsterne fra Vordingborg lignede fra start et hold i kontrol, da Gørslev fredag aften var værter i sjællandsseriens top. Men der var ikke rigtigt noget krudt i kanonerne, og selv om værterne efter et dusin minutter mistede sin topscorer, Frederik Sommer, grundet knæskade, overtog de rødklædte ikke ret stille og roligt taktstokken.

Godt et kvarter senere måtte Vordingborgs målmand, Timmi Nielsen, levere et tigerspring og en fantomredning for at forhindre et selvmål - og ti minutter efter pausen var det stolpen, der reddede for gæsterne.