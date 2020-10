Se billedserie ... men Næstveds Joshua Amartey sparker et hul i luften og så kommer Emil Friis bag bag og udplacerer den fremstormende målmand, Jeppe Rømer, til 2-0. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Gørslev moste Næstved

Sport DAGBLADET - 10. oktober 2020

Havde fodbold handlet om at have bolden mest, var Næstveds divisionsreserver lørdag eftermiddag taget fra Gørslev med en sejr i bagagen, men det gør det jo ligesom ikke, så værterne vandt kampen om at hænge på i toppen af sjællandsserien med klare 3-0.

- Vi kæmper en god kamp, har vel nærmest ikke tre afleveringer i træk og scorer på de chancer, vi får. Næstved har et godt hold, et rigtigt godt hold, men de mangler slutprodukt, lød analysen fra Gørslev-træner Morten Rasmussen - og det havde han helt ret i.

- Det er voksne mænd, og de gør ondt på os. Vi har for mange boldberøringer og kommer for tæt på dem, og så er de kyniske. Det er vi ikke, lød konklusionen fra Næstved-træner Rasmus Larsen - og det havde han også helt ret i.

Ses bort fra et enkelt kontrastød, så var bolden konstant i eller omkring Gørslevs felt i det første kvarter - og derfra blev den losset væk, når hjemmeholdet fik tacklet sig til den. Og så var det forfra.

Og anden gang Gørslev så kom af sted - på en »længder«, forstås - fik Næstved-keeper Jeppe Rømer lavet et både klodset og temmelig unødvendigt straffespark på kontraløbende Simon Jørgensen helt ude i højre side af feltet.

Emil Friis scorede sikkert midt i målet til 1-0, der tros nærmest total Næstved-dominans holdt til pausen. Tættest på udligning var gæsterne i det 26. minut, da Ismail Elmekkaoui først driblede sig til et fladt indlæg på baglinjen, som Andreas Fischer smed sig ned mellem venner og fjender og fik bokset væk. Hvorpå Elmekkaoui modtog bolden på vej ud af feltet igen, vendte sig og trykkede bolden snert over tværribben.

2-0 blev det seks minutter efter pausen, og igen krævede det ikke mange års uddannelse på et fodboldakademi for Emil Friis at score:

Simon Jørgensen tog en optimistisk tur i venstre side og ind i feltet langs baglinjen. Hans indlæg på lige til at losse væk for Joshua Amartey, men venstrebacken sparkede et stort hul i luften, og så smuttede Emil Friis bagom ham og udplacerede nemt fremadstormende Jeppe Rømer.

Gørslev koncentrerede sig fortsat mestendels om at holden stand bagude, men hjemmeholdet kom da lidt oftere fremad samt ned mod klubhuset og siddetribunen i anden halvleg, og de rundt regnet 150 tilskuere, der havde trodset det omskiftelige vejr, fik lidt mere at klappe af.

Med godt et kvarter igen stod det ganske Næstved-forsvar og ventede på en offside-kendelse, men den kom ikke. I stedet blev bolden ekspederet videre fra Gørslevs højre angrebsside til ventre side af feltet, hvor Mathias Lewandowski huggede til, og så var det 3-0.

Derved blev det, for som d'herrer trænere jo var enige om, så var det et ellers velspillende Næstvedhold helt uden skarphed og marginalerne på sin side, der var på besøg, så selv om Andreas Fischer fik endog rigtigt travlt i de sidste syv minutter samt overtiden, så klarede Gørslev-keeperen det hele med hænder og fødder samt en smule hjælp fra ydersiden af en stolpe og nok også et knæ, da der var dømt ren flippermaskine i hans lille felt.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg