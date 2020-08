Se billedserie Valon Ljuti angribes af Emmanuel Toku. Foto: Jeppe Lodberg Foto: Martin Timm Holmstav

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Fremad Amager-HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Fremad Amager-HB Køge

Sport DAGBLADET - 22. august 2020 kl. 17:03 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge fik set hele truppen i aktion i en halvleg, hvis man lige ser bort fra, at det sikre førtevalg i målet, Kevin Ray Mendoza, fik lov at sidde under tribunetaget gennem 90 minutter, da de i lørdagens anledning sort/hvide var på besøg hos Fremad Amager til træningsdyst.

En dyst, der blev et par minutter forsinket, da amagerkanerne ville præsentere deres nyeste signing for det sparsomme publikum - Kasper Fisker, der kommer til fra Brøndby, men som ikke spillede med.

HB Køge for sin del havde to prøvespillere med i anden halvleg, de to 19-årige midtbanespillere Jonathan Canto (centralt) og Frederik Munck (på venstre kant). Sidstnævnte har tidligere spillet ungdomsbold i HB Køge, men har de senere år været i FC Nordsjælland, mens Carlos har været anfører på de bedste ungdomshold i FC København.

Fremad Amager vandt træningskampen med 2-1, og den tidligere HB Køge-angriber Kristoffer Munksgaard scorede begge hjemmeholdets mål, mens Jakob Johansson undervejs udlignede til 1-1.

Det blev 1-0 efter 35 minutters afvekslende spil i højt tempo, da amagerkanerne med højt pres fik stresset keeper Casper Hauervig og Magnus Wørts til en sløj omgang kort målsparksspil. Værterne fik erobret bolden, og efter et blokeret forsøg opfangede Reda Rabei bolden og tog en solotur i feltet. Her blev hans forsøg også blokeret, men Franco Atchou puttede så nemt som et nys riposten i mål.

Tre minutter før pausen faldt udligningen så, da HB Køge pressede højt. Oliver Sonne vandt en luftduel og pandede så at sige sig selv i friløb på højrekanten, hvor han søgte til mållinjen og smækkede bolden ind foran mål. Her dukkede Jakob Johansson op mellem et passivt forsvar og fikst scorede han med hælen bag om eget støtteben.

1-1 efter en lige første halvleg, og anden omgang var også en jævnbyrdig en af slagsen, omend man sad lidt med fornemmelsen af, at det var et andethold, Auri Skabalius havde sendt på banen.

Målchancer var der ikke mange af, men Munksgaard kan også score på mindre, når han er i godt humør, og det var han, da otte minutter før tid nåede at sætte skøjten på et indlæg, lige inden Mark Gundelach fik sat sin tackling.

Og han fik sågar drejet skøjten, så han fint placerede bolden helt ude ved fjernese stolpe, hvor Casper Hauervig ikke kunne nå ud.

2-1, og her er billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg