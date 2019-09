Billeder: Fremad A-FC Roskilde 2-1

Mystisk - meget mystisk så det ud, da FC Roskildes Nicklas Mouritsen efter 20 minutters spil i 1. divisionsopgøret hos Fremad Amager i Sundby idrætspark servede et frispark langt udefra i venstre side til forrest i feltet i modsatte side. Her steg Anton Pedersentil vejrs og headede i retning af mål - lige mod en flok af amagerkanske forsvarsspillere, der nok skulle vide af at få ekspederet kuglen i retning af Ørestaden. Keeper Nicklas Dannevang kunne med lige så megen rette mene, at det var en bold lige til at samle op for så at sætte et mere organiseret modangreb ind, så han smuttede ud og råbte, at han ville tage bolden.