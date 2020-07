Se billedserie Lirim Qamili med tværpasning, inden Nicklas Halse kan komme til. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Flade FCR holdt stand

Sport - 25. juli 2020 Af Jeppe Lodberg

- Vi har ikke energien, så vi spiller med det, vi har i hovedet. Ikke presse højt - alting på buen. Vi spiller på dødbolde og hårdt pres.

Sådan skreg FC Roskilde-cheftræner ind til sine spillere efter en halv times spil af roskildensernes sidste kamp i 1. division for denne omgang.

Og der var ingen af de 500 forsamlede mennesker på Hvidovre stadion, der var det mindste overrasket over de højlydte dessiner - de havde jo øjne i hovedet og havde forlængst konstateret, at domkirkebyens nedrykkere ikke havde mere at skyde med efter en sæson, der specielt efter coronapausen har trukket tænder ud med næsten fuld spilletid til samtlige i 14 kampe på otte uger.

Ikke desto mindre, så havde de hvidklædte gæster to af sine bedste muligheder for at komme på tavlen kort efter Jungsgaards råben:

Først tog Sebastian Czajkowski en tur fra næsten eget felt til midten, hvor han så sendte Younes Bakiz i videre løb. Den kommende Viborg-spiller fik driblet sig til feltets kant og trykket af, men bolden røg lige om fjerneste stolpefod.

Og lige efter var det overliggeren, der var bud efter, men Souheib Dhaflaouis langskud røg snert over.

Resten af første halvleg var spil mod Frederik Vangs mål, og keeperen havde både en fin dag og var velsignet manglende skarphed samt marginaler hos Hvidovres offensiv, hvor den tidligere FCR-snurretop Oscar Buch og Lirim Qamili var tættest på med forsøg, der blev reddet på stregen.

Efter pausen gik der lidt sommerbold i den, Hvidovre var til en start lige så dominerende som i første halvleg, men mod slutningen af kampen fandt FC Roskilde alligevel de kræfter, som Jungsgaard ikke mente var der. Det gav en fin mulighed til indhopper Casper Grening fra spids vinkel, men lige på keeper Filip Djukic. Og det var lige ved, at det gav Monday Etim den oplagte mulighed for at blive matchvinder og dermed sikre FC Roskilde tredjesidstepladsen, men hans skud blev blokeret efter snævre driblinger i feltet.

0-0 endte det, FC Roskilde slutter næstsidst foran Næstved og med Nykøbing FC som den tredje nedrykker.