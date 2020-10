Se billedserie Anton Bramming skal op i mod storebror Magnus og glæder sig til at gøre deres mors spådomme om, hvem der vinder, til skamme. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Fint humør i TMS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Fint humør i TMS

Sport DAGBLADET - 22. oktober 2020 kl. 21:12 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Mandag aften tabte TMS Ringsteds skadesplagede mænd nøglekampen til Lemvig på hjemmebane, så Christian Dalmoses tropper nu er de eneste uden point i Ligaen.

Fredag er det på den igen i Holstebro, og at de grønblusede ikke har tænkt sig at give op på forhånd viste torsdagens træning i multihallen i Valby med al tydelighed.

Der blev indøvet angrebsvarianter, som jyderne i hvert fald ikke har på video, i ét væk - og humøret fejlede bestemt heller ikke noget, selv om venstre fløj Anton Bramming gik og skumlede lidt over, at mor derhjemme var sikker på, at storebror Magnus og hans holdkammerater vinder.

- Så vi snakker ikke så meget sammen, fastslog lillebror med et smil og knyttede næver.

- Jeg betragter os bestemt ikke som værende i et hul efter Lemvig-kampen. Jeg gider ikke snakke om skadede spillere, men til alle dem, der ikke har set kampen, men kun tabellen bagefter og som mener, at vi er i et hul, vil jeg bare sige, som Troels Bech (fodboldtræner) vist en gang sagde til en journalist: Ingen er forpligtet ud over deres evne.

- De spillere, vi havde med, gjorde alt, hvad de kunne og vi var ved at skabe noget helt fantastisk. Det ændrer selvfølglig ikke på, at jeg er ærgerlig over, at vi tabte - men jeg var mere ærgerlig over, at vi tabte til Skjern, SønderjyskE og Ribe/Esbjerg.

- Holstebro er et andet hold, og det er klart, at vi skal over og lave et mirakel, hvis vi skal vinde. Men vi vil gøre alt for det, og jeg har en tro på, at vi kan vinde alle kampe, siger Chritian Dalmose.

Her billeder fra torsdagstræningen, som for de tre skadede stregspillere Sebastian Thor, Andreas Magaard og Joachim Møllers vedkommende foregik i vægttræningslokalet. Foto: Jeppe Lodberg