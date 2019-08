Billeder: Fine første tæv til Roskilde

- Det er jo ikke et hold som Ajax, vi skal måle os med over sæsonen, men når det er sagt, så synes jeg, at der var mange positive ting at tage med. Vi fik gang i begge vores keepere. Vi fik givet masser af spilletid til Jonas (Frydenlund) i midterforsvaret, og selv om det mest bliver Magnus (Kristensen) og Rune (Hedevang), der kommer til at tage slæbet dér, så ved vi, at to ikke er nok til en hel sæson og at vi bliver nødt til at uddanne nogle flere for at sprede belastningen.