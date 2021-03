Se billedserie Maddie Pokorny reducerede til 1-2, men dermed blev det for HB Køge, der måtte se Brøndby snuppe pladsen i pokalfinalen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Billeder: Finaledrømmen kvikt punkteret

Sport DAGBLADET - 28. marts 2021 Af Jeppe Lodberg

HB Køges kvinder skulle vinde med to mål for at komme i årets pokalfinale, da Brøndby søndag eftermiddag i stille silregn var på besøg på Capelli Sport stadion, og det stod ret hjurtigt klart, at dén opgave var for stor en mundfuld.

De blå/gule gæster startede som lyn og torden, og allerede efter to minutters spil smækkede gæsternes Nanna Christiansen bolden på Kaylan Marckeses overligger efter, at den store amerikanske keeper i første omgang ikke havde fået bokset ordentligt væk og Laura Guldbjerg Pedersen havde headet den efterfølgende afslutning henover Marckese væk fra stregen.

Der var nervøsitet og tunge ben at spore i den blå/sorte bagkæde, og efter godt syv minutters spil var der hul igennem for gæsterne. Josefine Hasbo driblede sig igennem køgensernes højre forsvarssside, som var hun med i et alpint slalomløb, og afleverede på tværs til Chirine Lamti, som fra kanten af feltet udplacerede Kaylan Marckese.

0-1 og 0-2 ni minutter senere, da samme Hasbo af tre omgange fik tacklet bolden fra Kelly Fitzgerald midt på HB Køges banehalvdel og sat Agnete Nielsen op til sikker scoring.

Med den Brøndby-føring skulle HB Køge op og score fire mål bare for at fremtvinge forlænget spilletid, og Julie Nowak på venstrekanten tog straks en tur og fik da fremtvunget det første hjørnespark for straks efter at blive sendt ned som højre back for at stabilisere bagtil og samtidig have længere tilløb til sine ture.

Rokaden - og ganske givet også en vis form for tilfredshed over tingenes tilstand hos Brøndby - fik HB Køge bedre med i kampen, og ti minutter før pausen fik hjemmeholdet reduceret, da Stephanie Ribeiro fortjekkede og fik bolden med sig i feltet til en spids afslutning fra højre. Et par forsvarsspillere gjorde klar til at redde på selve målstregen ved fjerneste stang, men Maddie Pokorny kom først og fik sendt bolden den sidste halve meter i mål til pausestillingen 1-2.

Mindst tre gange skulle Peer Lisdorfs altså score i anden halvleg, og det var aldrig rigtigt tæt på at fremtvinge i det mindste en uafgjort.

Tættest på var Kyra Carusa med godt 20 minutter igen, da hun efter fint forarbejde af just indskiftede Maria Uhre og Cecilie Buchberg afsluttede bagom eget støtteben på Maddie Pokornys indlæg - men trods fin retningsbestemmelse måtte irsk-amerikaneren se Brøndby-keeper Naja Bahrenscheer samle bolden stille op ved fjerneste stolpe.

I det sidste kvarter forsøgte Lisdorf sig med tre-kæde bagtil samt skiftevis en midtstopper med fremme i angrebet og en overbefolket midtbanen, men det gav ikke pote og Nanna Christiansen var med et stolpeskud tættere på at gøre det til 1-3 end hjemmeholdet på at gøre det det mindste spændende.

Lærke Niklasson headede godt nok snert forbi fjerneste stolpe, men det var i sidste ordinære minut, og i tillægstiden blev det »kun« til et par indlæg, som Kyra Carusa var lige ved at nå frem til eller ikke i balance til at afslutte præcist på.

Brøndby nappede - såre fortjent - finalepladsen og møder Thy/Thisted.

