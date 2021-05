Se billedserie Marcus Weiss og Basti Abildå. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Fin Køge Nord-start ikke nok mod LSF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Fin Køge Nord-start ikke nok mod LSF

Sport DAGBLADET - 29. maj 2021 kl. 20:48 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Vejret var bedre end fodboldspillet, da Køge Nord FC lørdag eftermiddag havde besøg af Ledøje/Smørum i danmarksseriernes oprykningsspil.

Og gæsterne fra LSF var bedre end hjemmeholdet, da deres sejr på 3-1 var der ikke alverden at indvende imod, selv om Køge Nord-cheftræner Carsten Jensen mente, at hans tropper havde spillet lige op med LSF, som så »bare« fik tre foræringsmål - to af hans eget forsvar, og det sidste dommeren, som skulle have givet køgenserne et frispark, inden han gav LSF dét, som anfører Emil Kjærsgaard lossede gennem den opstillede mur og i mål ved nærmeste stolpe fra 20 meters afstand til 1-3 midt i anden halvleg.

Køge Nord FC havde ellers fået en drømmestart, da hjemmeholdet fik et hjørnespark ud af førte besøg på Ledøjes banehalvdel efter fire minutters spil. Philip Meizner servede til området ved forreste stolpe, og her bekymrede ingen forsvarsspillere sig om midtstopper Kasper Henriksen, der via sprællende Nikolaj Bjerregaards boksehandsker headede bolden i mål.

Men der gik kun godt ti minutter, så var der balance i regnskabet, da LSFs Kristian Jeppe Løvgren aldeles uhindret fik lov at løbe til mållinjen i venstre angrebsside fra sin backplads. Derfra en hård tværbold - et cutback, om man vil - til ind omkring pletten, hvor Jacob Lind Lindbaum var netop det: På pletten og foran Philip Meizner, der af uransaglige årsager var eneste forsvaresspiller, der var nået med sådan nogenlunde hjem.

LSF kom i front efter 25 minutter, da Frederik Oliver Jørgensen efter en gang flipperspil foran køgensernes lille felt tørt lossede nedfaldsbolden fra hjørnespark i kassen, og han var tæt på at blive dobbelt målscorer ni minutter senere, men her var målmand Andreas Piilgard klar med sine boksehandsker, lige som han var vaks ved havelågen, da Jacob Lind ved at at nå først til et indlæg fra Frederik Oliver Jørgensens indlæg fem minutter før pausen.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg