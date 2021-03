Billeder: FCR gled i generalprøven

AB sparkede mest langt i de første 20 minutters tid, men var så småt begyndt at blande sig i spillet, da Philip Rasmussen midt på egen banehalvdel kiggede sig rundt for at starte endnu et Roskilde-fremstød. Og just som han havde udvalgt sig afleveringsmuligheden fremad, gled han i mudderet - og mens han sad der, smuttede AB-spidsen Frederik Christensen hen og tog den gratis bold, hvorpå han løb ned og trak udenom returløbende Daniel Jørgensen og keeper Frederik Vang for så at score i tomt mål fra spids vinkel.