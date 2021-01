Victor Guldbrandsen er - måske - ved at fortælle, hvor stor en nytårstorsk, han fangede. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: FC Roskildes nyheder venter

FC Roskilde havde mandag aften første træning efter nytår - første træning efter ejerskiftet fra Carsten »Salle« Salomonsson til en gruppe af lokale erhversfolk, som sportschef Anders Theil har store forventninger til kan hjælpe med at vende skuden, som har taget vand ind gennem et par år.

Det sagde han, da han holdt den indledende »nytårstale« for tropperne i kulden, som gik over i regnvejr, da boldspillet for alvor gik i gang.