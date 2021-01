Se billedserie Så er håret sat, og Michael Jørgensen og assistent Søren Sørensen kommer kun få minutter for sent ud til førstenævntes første træning i FC Roskilde, hvor han selv spillede i 2006-07. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: FC Roskildes nye cheftræner landede med et brag

Sport DAGBLADET - 18. januar 2021 kl. 22:44 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

- Hans metoder - jamen, de er lidt skæve. Utraditionelle. Og i hvert fald ikke efter DBU-bogen. Han kan virkelig stable en god træning sammen, og jeg kommer hertil fordi jeg kender ham, og det kortsigtede mål er at få det rigtigt sjovt. Det ved jeg, at jeg kan få med ham.

Sådan lød det mandag en lille halv time førend FC Roskildes spillere skulle på træningsbanen, og manden bag ordene var Sebastian Elvang. Den 25-årige offensive og/eller centrale midtbanespiller havde netop været inde og sætte sin underskrift på en i første omgang halvårlig aftale, og manden, han snakkede så rosende om, var Michael Jørgensen.

FC Roskildes nye cheftræner, som Sebastian Elvang har haft i tre-fire sæsoner i Skovshoved, var endnu ikke landet til at påbegynde sin første arbejdsdag, men det gjorde han snart derefter, og så gik det stærkt.

Ja, håret skulle naturligvis lige sættes - og det kunne FC Roskildes anden nye signing, Jannik Skov Hansen, da heldigvis hjælpe med, så træningen kom næsten i gang i tide.

Først dog en lille velkomsttale fra sportschef Anders Theil, der »kraftedderme har glædet« sig til Michael Jørgensens komme - og så af hestehalen selv, der med egne ord er ansat på en funktionæraftale, så det kan være, at han stopper igen »efter 1000 år eller ti dage«.

- Men uanset hvad det bliver, så er jeg her for at gøre en forskel. Jeg vil samle jer, og I skal vise mig, hvem I er lige nu - ikke hvem du var for tre år siden, eller hvem du er om tre år.

- Det er vigtigt, at I er her af af den rigtige grund. Hvis I en dag vågner op og der er et eller andet, der ikke fungerer - om det er noget med et ben eller noget oppe i hovedet - så giv mig besked og bliv hjemme. Hellere det end, at I er væk de næste tre uger, sagde Michael Jørgensen og kunne ikke betone nok, hvor afhængige af hinanden spillerne og for den sags skyld staben er og skal være.

Og så var det ellers i gang med det sjove - i første omgang »kanterne«, der normalt er en fodboldtrænings stille opvarmning. I Michael Jørgensens verden er det fuld smadder i små firkanter, som han insisterer på selv at sætte keglerne ftil, for de skal være efter hans øjemål.

Og måske også den størrelse, som han har fundet ud af, er den ideelle for ham selv, for han bankede rundt og krævede hele tiden mere tempo.

- Andreas - har du nogensinde prøvet sådan en kant før, ville Michael Jørgensen efterfølgende vide fra anfører Andreas Hermansen, der kunne afkræfte.

- Men der var to med i »din kant«, der kunne, og de er fra sjællandsserien, pointerede den nye cheftræner henvisende til de to prøvespillere, han har »taget med« fra sit seneste job for Nordfalster, midtstopper Magnus Bondehøj og angriber Papa Faye.

Også den tidligere HIK-spiller Jakob Skovgaard tester tingene af i Rådmandshaven, hvor anfører Andreas Hermansen og holdkammerater fik en første smagsprøve på, hvad den nye cheftræner står for.

- Det er fedt. Jeg føler jeg spiller fodbold igen, prustede Hermansen, da der skulle gøres klar til spil til to mål.

Her billeder fra Micahel Jørgensens første træningsdag. Foto: Jeppe Lodberg