Se billedserie Cheftræner Martin Jungsgaard med - ikke "corona-ansigtsmaske", men sin gode gamle næsevarmer. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: FC Roskildes måske sidste træning

- Indtil videre træner vi normalt - men det kan hurtigt ændre sig.

Sagde klubejer Carsten Salomonsson torsdag et par timer før, FC Roskildes spillere løb ind på kunstgræsset i Rådmandshaven - og da de gjorde det, havde det hele allerede ændret sig.

- Vi træner i halvanden times tid, og så sendes spillerne hjem og holde friwweekend, og så må vi snakke sammen i løbet af den. Alt efter, hvad myndighederne siger og kommer med af anbefalinger, må vi så mandag tage stilling til, om vi fortsætter, siger cheftræner Martin Jungsgaard, mens assistent Anders Theil konstaterer, at det kunne have været rart at have fået en mere direkte anbefaling fra DBU eller Divisionsforeningen om, hvorvidt det tilrådedes at stoppe træningen i stedet for at lade det være op til klubberne selv.

- Som skolelærer overlever man nok, at man skal være væk fra arbejde i et par uger - men som fodboldspiller, skal man altså holde sig i form, og da samtlige fitness-centre jo er lukket ned, så er der kun det her eller på med løbeskoene tilbage, siger Jungsgaard, der »sindssyg gerne« ville have spillet 1. divisionskampen på søndag hos Nykøbing FC.

- Men når nu det er sådan, så er jeg rigtig glad for, at vi fik en sejr over Kolding i fredags, inden det hele lukker. Det betyder utroligt meget for humøret i truppen, lød det fra Jungsgaard, inden han sendte en samlet trup minus én i aktion i spil til to mål.

Kun Younes Bakiz havde meldt forfald af forsigtighedshensyn i forhold til at slæbe corona-smitte med sig hjem fra træning.

Her billeder fra den måske sidste FC Roskilde-træning i længere tid. Foto: Jeppe Lodberg