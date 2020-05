Billeder: FC Roskilde tilbage på græs

Se billedserie Sådan så der ud, da spillerne i FC Roskidle mødte til første træning.

Sport DAGBLADET - 14. maj 2020 kl. 22:13 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tøjet lå på borde og bænke ved kontor-pavillionerne, og her skulle det fiskes frem af spillerne, der kom drypvis frem mod klokken 16.00 torsdag eftermiddag, hvor en lille håndfuld dog kom listende tættere på 16.15.

FC Roskildes spillere er tilbage på træningsbanen et par dage efter de andre klubber i 1. division, men sikkerheden skal være i orden, og den slags tager tid af planlægge i en lille organisation. Så klubejer Carsten Salomonsson var center-sprit-henter med favnen fuld, Anders Theil havde massagebænken under armen og sprittede bagefter hænderne af på træningsbanen, og så kom spillere og trænere slæbende med boldnet, støvler og kegler.

Første dag tilbage og klar til første træning under forårets solskin. Alle mand var på banen minus angriberen Monday Etim, der stadig kæmper med et ømt knæ, som en læge skal tilse, før der gives grønt lys til træning. Mens holdkammeraterne trænede, var Monday i kløerne på behandler Mark Leth Pedersen.

- Den her korte opstart og det sammenpressede program er i bund og grund ikke en fordel for nogen. Vi har en trup med en gennemsnitalder på 21,5 år, og det er en træningsvillig trup med et ungdommeligt gåpåmod. Spillerne ser ud til at være i fint form og de har gået til den med træning i pausen. Det er mit indtryk, siger Carsten Salomonsson.

- Vi har ikke kunnet kræve, at spillerne har trænet i pausen, men det er klart mit indtryk, at det er sket.

Men 13 kampe på otte uger..?

- Det er ikke nogen fordel for os! Men hvis vi kan holde os fri af skader og for mange karantæner, så tror jeg, det kan blive sjovt. Drengene glæder sig til så mange kampe. Det er fedt for de unge, at de får lov til at prøve så komprimeret et program, og om det så resulterer i skader, må vi se. Det kan lige så vel ske med et trup, der er lidt ældre, siger »Salle«.

- Det kan gå begge veje - men jeg tror, det er er fordel for os med en ung trup, siger han.

Her er der billeder fra første dag i FC Roskilde efter coronapausen.

Foto: Anders Kamper