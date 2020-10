Se billedserie Den senere matchvinder Lucas Lodberg stryger til mållinjen nærmest gennem Andreas Maarup og Bilal Masaad. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: FC Roskilde tilbage i sumpen

Sport DAGBLADET - 31. oktober 2020 kl. 18:14 Af Jeppe Lodberg

En lynscoring af Casper Grening var ikke nok til, at FC Roskilde lørdag som det første hold i efteråret slap afsted fra Frederikberg Stadions kunstgræs med alle tre point.

Faktisk fik roskildenserne ingenting med sig overhovedet andet end flere dybe panderynker lokalbraget fredag mod bysbørnene KFUM.

FA2000 snuppede en såre fortjent 2-1 sejr via en sen perle af en scoring af Lucas Lodberg, som var blevet flyttet fra sin højre kant til modsatte side og så trak ind i banen og klappede kuglen ind ved nærmeste stolpe med FCR-anfører Frederik Vang som forstenet tilskuer.

Det startede eller så godt for gæsterne, der bare skulle bruge 61 sekunders spil for at blive sæsonens første hold til at score på FA2000 på hjemmebanen:

FC Roskilde gav bolden op, var nede og vende i egne bagerste rækker, og så en lang bold frem til Monday Etim, der fik driblet sig i feltet i højre side samt afsluttet lige på keeper Alexander Horsebøg. Derfra røg bolden ud midt i feltet, og Grening huggede til første gang og 0-1 på tavlen.

Opskriften - kontra-angreb - holdt FC Roskilde fast i kampen ud. I starten kom der faktisk et par af de muligheder, som kan katagoriseres under »halve« eller »nogenlunde tæt på«, ud af taktikken, men der blev til stadighed længere mellem bruddene af hjemmeholdets vedholdende pres, som for sin del intet rigtigt førte med sig.

Men fem minutter før pausen fik værterne alligevel udlignet. Lucas Lodberg valgte at suse direkte mod mål fra midten af banen, og hans afslutning fra kanten af feltet røg blev blokeret - af en Roskilde-hånd, påstod FA2000-bænken højlydt. Men intet straffespark - derimod hjørnespark, og da det var blevet sendt forbi bagerste stang, troede FCR-forsvaret vist, at den hellige grav var sikret, så skuldrene blev sænket, og så fik Sebastian Jacobsen alligevel skovlet en afslutning afsted mod mål.

Frederik Vang fik viftet bolden forbi fjerneste stang, men han havde været inde over målstregen med »skovlen«, så 1-1 ved pausen.

Og en anden halvleg, hvor roskildenserne vel ikke lykkedes med at aflevere indenfor egne rækker fire gange i træk, og hvor besøgene på FA2000s banehalvdel kan tælles på én hånd og maksimalt varede fem sekunder.

2-1 målet lå i dén grad i luften, og det kom fem minutter før tid. Men så var det også så flot, at det var værd at vente på for 252 tilskuere.

Med nederlaget har FC Roskilde på tiendepladsen hele syv point op til Top 6, som er et »must«, hvis ikke holdet skal rykke ned for andet år i træk.

