Billeder: FC Roskilde-Vanløse 2-1

På en vild afslutning lykkedes det fredag aften FC Roskilde at besejre Vanløse med 2-1 og dermed holde liv i håbet om at komme i Top 6 og næste sæsons 2. division.

I sidste ordinære minut lignede det, at Magnus Krogh Hansen sskulle være helten, men han blev først vinket offside efter at have haft bolden i kassen, og dernæst fik han i angrebet efter reddet sit forsøg på stregen af Vanløses midtstopper Nicolai Vestergaard, som havde været så rar et dusin minutter tidligere at havde udlignet ffor roskildenserne med et selvmål freemprovokeret af Valdemar Schousboe på Jannik Skov Hansens fine forarbejde.