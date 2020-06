Billeder: FC Roskilde-Nykøbing FC

Via et vanvittigt mål kunne FC Roskilde lige netop gå til pause foran med 2-0 i torsdag aftens bundkamp i fodboldens 1. division hjemme mod Nykøbing FC.

Marcus Gudmann gled i bolden midt på egen banehalvdel i nærkamp med Mathias Kristensen, der nær havde fået en friløber. Gudmann nåede lige at prikke bolden bagud og fremstormende keeper Frederik Vang lossede bolden så langt væk, han kunne. Kuglen røg over alt, hvad der hed midtbane og op i Nykøbings felt, hvor Sebastian Czajkowski med ryggen til mål og to mand samt keeper Jannich Storch i ryggen fik løftet bolden i en høj bue mod og i mål.