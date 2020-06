Billeder: FC Roskilde-HB Køge 2-2

Af Jeppe Lodberg

Med udligning til slutfacit et halvt minut inde i tre minutters overtid og efter at have spillet en mand i undertal i en time fejrede FC Roskildes bundprop 2-2 resultatet mod HB Køge som en sejr, mens ansigtsudtrykkene hos søndagens gæster i Roskilde Idrætspark fint matchede deres sorte spilledragter.