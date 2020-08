Daniel Jørgensen med fremme, men intet ordentligt træf på bolden, der er lige til at gribe. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: FC Roskilde-B92 0-2

FC Roskilde spillede søndag sin første træningskamp - dels siden sommerferien, dels siden Morten Uddberg tog over som cheftræner og blot havde haft to træninger med dem, der er tilbage og dem, der er kommet til primært fra Uddberg tidligere hold, RB06.

Spilmæssigt gik det bedre end de fleste nok havde turdet håbe på, specielt i første halvleg, hvis man lige ser bort fra de første ti minutter, hvor et hav af nye relationer lige skulle på plads.

Gæsterne fra B93 troede, at de kom i front efter 11 minutter, da de havde spillet FCR-forsvaret på bagdel og albuer og stille puttet bolden i mål, men offside - og så kom værterne bedre med.

Presset blev lagt højt på københavnernes banehalvdel, og Gustav Vind tog en fin solotur samt tog velspillende Oliver Juul med i venstre side. Backens indlæg blev snuppet af et hårdt vindstød og røg ud til Monday Etim på kanten af feltet og derfra til energiske Oussama Djafer-Bey, men afslutningen var nem at pille.

Efter 20 minutter og en ny god solotur var Gustavs afslutning til gengæld helt umulig for B93-målmanden at få fingre i, da der ikke var en stige i nærheden.

Så var Casper Grening tættere på efter 35 minutter. Så tæt på, som man nærmest kan komme og som FC Roskilde kom i løbet af hele kampen. Mileta Rajovic brugte sin mægtige fysik til at vinde bolden på midten af banen, vende spillet og sende Grening afsted i venstre side. Nogle træk senere med en bakkende forsvarsspiller foran sig, klappede den unge mand til bolden, som tog oversiden af overliggeren.

Seks minutter efter pausen var gæsterne så nærmest lige så tæt på, da Morten Heegaard kraftfuldt pandede et hjørnespark over FC Roskildes mål, hvor Sebsastian Blynov havde afløst ret arbejdsløse Conrad Kromann.

Blynov kom på arbejde minuttet efter, og så ikke heldig ud, da Milan Rasmussen kom forbi ham den ene vej og bolden den anden. Simon Christoffersen prøvede at tackle væk på målstregen, men 0-1.

Uddberg skiftede to mand - tre gange, så i alt seks - og FC Roskilde spillede i det store og hele stadig pænt med. Nåede sågar at komme frem til adskillige skudmuligheder med godt 20 minutter igen, men ingen adlød publikums råb om at »skyde«, og så blev det til sidste til en art tilbagelægning af Oliver Juul.