Mike Jensen (th) var i kamp for første gang for HB Køge. Her med Leo Walta fra FCNs U19-trup. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: FC Nordsjælland-HB Køge 2-0

FC Nordsjælland har spillet og tabt sine to første kampe i det såkaldte forår i superligaen og på eget kunstgræs. HB Køge har sæsonpremiere hjemme lørdag mod Hobro, så der var rigtigt mange gode grunde til, at de to klubber mødtes tirsdag eftermiddag på Right To Dream Park for at pudse formen af.