Se billedserie Victor Musse (tv) og Sabastian Jensen vil gerne havde fat i Isabella Obaze. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Drengene og pigerne delte i porten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Drengene og pigerne delte i porten

Sport DAGBLADET - 22. juli 2021 kl. 23:38 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

HB Køges danske mestre vil op i fart i en fart, for om et par uger begynder titelforsvaret og om godt en måned står den på Champions League-kvalifikation for kvindeholdet, der har været gennem lidt af en udskiftning i både trup og stab, siden sommerferien. Og til at hjælpe sig med dette var HB Køges U15-drengehold torsdag eftermiddag inviteret til træningskamp over tre gange 25 minutter i herligt solskin om med vel omkring 100 tilskuere på stolene på Capelli Sport stadion.

Og de fik kam til deres lange hår, mestrene, selv om de kunne kigge henover hovederne på nogle af de 14-årige knægte, for der var fart i de korte ben og de angreb gerne i flok. Som midtstopper Laura Guldbjerg Pedersen sagde det efterfølgende:

- De er jo over os hele tiden. Normalt har vi lige fem-seks sekunder til at kigge op og komme af med bolden på en fornuftig måde. Her havde vi maksimalt to-tre sekunder.

Kampen endte uden vinder. 2-2 havde der stået på måltavlen, hvis ellers den havde været bemandet, da de tre halvlege var overstået. Og det kunne kvinderne velsagtens være mest tilfredse med, for godt nok stod Deres Udsendte i modsatte baneende, da bolden efter 11 minutters spil hoppede og dansede på Kaylan Marckeses målstreg, inden Selma Svendsen kom med en befrier. Men den så godt nok ud til at være over stregen dernedefra, og oppe på tribunen sad der også en masse tilskuere og påstod, at de hed VAR til efternavn, og de ville altså også have dømt bolden i mål.

Det kom den så i modsatte ende af banen efter et kvarter, da hverken U15-keeper Emil Niemann eller et par af de hovedstødsstærke piger fik ram på et hjørnespark fra højre. I bagrummet kom nemlig Kelly Fitzgerald til og hun lossede hårdt kuglen i kassen.

1-0 holdt til pausen for de blå/sorte, der fik Julie Nowak skadet i solouheld lige efter målet. Men allerede fem minutter inde i anden halvleg udlignede de mintgrønne drenge. Noah Kirkegaard opfangede en umanerlig sløj udspilsbold af kvinders felt, afleverede straks til Casper Pabst, der tørt klappede kuglen i kassen.

Kvinderne prøvede straks at svare igen, men Cornelia Kramers forsøg udefra nåede ikke at dykke nok, og straks blev der slået kontra, da Noah Kirkegaard overhalede Emma Færge - men vinklen belv for spids.

Det var ski' en rigtig fodboldkamp, det her - og Færge sørgede kort efter for, at Kirkegaard ikke gentog sit julenummer med et trick, der havde givet et par point i en judokamp.

Som i første halvleg overtog kvinderne lidt mere spil halvvejs henne i anden, og ti minutter før pause 2 blev det så 2-1. Sofie Hornemann behøvede end ikke hoppe, men kunne bare læne sig henover sin opdægger og så pandede hun en frisparksserv i nettet.

Men da capo da capo. Fem minutter inde i tredje halvleg var der udlignet endnu en gang, da Noah Kirkegaard udfordrede kvindernes venstre forsvarsside. Det kom til et vældigt klumpspil, hvor reservekeeper Alberte Vingum røg i kunstgræsset med et hyl - og så kom Sebastian Jensen til, snuppede den løse bold og puttede den i tomt mål.

Der var løse muligheder i begge ender af banen i de resterende 20 minutter - men selv om forsvarsspillet ikke var helt betryggende formåede igen af angrebene at få scoret yderligere.

- Det var en god øvelse for os. Vi har arbejdet med at få et godt førstetouch og spille hurtigt, og det gik okay. Men kan stadig godt mærke, at der er mange nye, men der er en god stemning på holdet og folk kæmper for hinanden og vil det gerne, så det skal nok nå at blive rigtigt godt, lød det fra Laura Guldbjerg og den nye cheftræner, Søren Randa-Boldt var aldeles enig:

- Det var sateme en fin kamp for os i et rigtigt højt tempo. Perfekt i forhold til ugens temaer - pres og højt tempo. Vi vil jo gerne spille mere i år end sidste år, men jeg vil lige fortælle pigerne, at når muligheden er åben, så må de altså godt slå en lang bold ned bag modstanderne, sagde Randa-Boldt.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg