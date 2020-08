Se billedserie Mads Dudek i ekvilibristisk scoring. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Billeder: Drama, da TMS røg ud

Sport DAGBLADET - 26. august 2020 kl. 23:19 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der måtte kun lukkes 225 tilskuere ind i Dansk Kabel TV Arena, da TMS Ringsted onsdag aften havde besøg af Liga-konkurrenterne fra Ribe/Esbjerg for at spille 1/8-finale i pokalturneringen, men alligevel var taget ved at lette i slutfasen.

Her følte hjemmeholdet sig med megen rette snydt og bedraget for et straffekast til Lauritz Legér med et halvt minut igen, og da Morten H. Jensen efter tid scorede på et tilsvarende forsøg fra syv-meteren til slutfacit 26-27, havde cheftræner Christian Dalmose fat i noget, da han efterfølgende påstod, at hans tropper havde fået uafgjort og ville være i gang med forlænget spilletid, da evaluerede kampe med dommerudvikleren.

Men Jørn Møller Nielsen - der også ville have givet Legér straffekastet - havde nu også fat i noget, da han replicerede, at Ribe/Esbjerg i slutminutterne med lige så megen rette kunne have ønsket sig et par straffekast eller tre, hvilket i øvrigt også jydernes cheftræner, Kristian Kristensen, påpegede, inden han konkluderede:

- Det er så ærgerligt. Vi har to gode hold, der giver hinanden en fantastisk kamp. Hvorfor må de dog ikke bare spille efter regler, der er til at forstå. Det er fint, at vi skal have udviklet nogle topdommere - men kan de ikke øve sig i 1. division.

Her billeder fra kampen. Foto: Jøgen C. Jørgensen