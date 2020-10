Billeder: Drama da Køge Nord slog Ishøj

Tililende og mere besindige klubfolk fra begge klubber fik lagt en nogenlunde dæmper på gemytterne i det sorte aftenmørke, men for en sikkerheds skyld blev ordensmagten tilkaldt og et par patruljevogne sørgede for at få sendt de sidste tilskuere hjemad.