Billeder: Den måske sidste træning

- Vi har haft emner til samtale, og vi har en samtale igen torsdag formiddag, og så regner jeg med, at der bliver truffet en afgørelse i løbet af eftermiddagen, så han kan nå at møde spillerne til torsdagens træning. Ellers bliver det lige før kampen mod B93, sagde Carsten Salomonsson henvisende til lørdagens træningskamp, der egentlig var aftalt til at blive spillet i Roskilde.

- Der har ikke været noget konkret, og så har jeg fået lov til at hold mig i gang her, til der kommer noget konkret, siger Nicklas Halse, der blankt erkender, at han er knap så optimistisk, som han måske lyder.

- Jeg må indrømme, at jeg troede, at jeg havde bedre kort på hånden, end jeg åbenbart har. Jeg havde regnet med, at jeg ville være i gang et andet sted nu - og det her?, jamen, det er jo en katastrofe. Der er ingen træner og intet hold, men det er rart, at jeg har fået lov at komme her og brænde igennem, så jeg kan tænke på noget andet end, hvad der skal ske. Jeg bruger træningen er til at holde mig i gang og til holde mig mentalt oppe, selv om det er svært, siger Nicklas Halse.