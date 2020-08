Billeder: De sidste Liga-forberedelser

For fire år siden lånte HB Køge pigeelite sit navn af klubben, hvis første herresenior trænede på de bedste af banerne ude i Herfølge, hvor de så selv kunne låne et hjørne af en af de andre baner, hvis de var kommet til at aftale samme træningstid. De spillede i den laveste række man kunne tilmelde sig - serie 2.

Cheftræner Peer Lisdorf er ved at have sit hold klar efter to ugers »ferie« med selvtræningsprogrammer samt godt to uger på træningsbanen. Irsk-amerikaneren Kyra Carusa er landet igen sammen med »hel-amerikanerne« Maddy Pokorny og Lauren Sajawich, mens Mimi Rangel i hvert fald i første omgang er blevet »over there«.