Billeder: Danmark-Frankrig 1-0

Danskerne vandt det første indledende puljespil afholdt i næsten udelukkende Køge ved at slå mægtige Frankrig med 1-0 tirsdag eftermiddag. Dermed lignede det, at tre hold - Frankrig, Danmark og Finland alle ville lande på seks point efter at have slået hinanden på kryds. Og dermed ville finnerne trods den indledende og helt vildledende 2-1 sejr over de rød/hvide slå med den dårligste målscore af de tre - og der blev de så ærgerlige over, at de kun formåede at spille 1-1 mod Færøerne på Frederiksberg stadion samtidig med kampen på Capelli Sport stadion. Dermed landede finnerne kun på fire point - mod danskernes og franskmændenes seks, hvorfor de rød/hvide sluttede øverst via indbyrdes sejr.