Billeder: Dalby klar til tæv

Sport DAGBLADET - 22. september 2021 kl. 17:27 Af Jeppe Lodberg

- Vi har skullet ændre vores mind-set fra at prøve at ende så højt som muligt i 3. division til at stjæle point i ny og næ, når modstanderne måske ikke har deres bedste dag og vil spiller op til, hvad vi kan. Og det kan godt være allerede på fredag, at vi får vores første point - men det kan også være, at vi står med nul point til jul.

Sådan lyder det fra den relativt nye cheftræner for Dalbys håndboldmænd, Thomas Jørgensen, efter tirsdag aftens træning op til premierekampen hos Ajaxs andethold tre dage senere i Bavnehøj-hallen og i 2. division. En række, som Dalby har takket ja-tak til at deltage i på den fribillet, der kom i spil, da SUS Nyborg opgav at stille hold i 1. division og som så blev givet Roskilde med følgevirkning længere nede i HRØ-rækkerne.

En række som Thomas Jørgensen kender om ikke alt til, så dog en hulens masse efter at have stået i spidsen for TIK Taastrup fra 2017 og frem til coronanedlukningen af turneringen for et lille års tid siden efter blot fire kampe. Før det var han i foråret 2015 assistenttræner i Køge, hvor han så overtog cheftrænerstolen fra Lars Nedergaard i den enlige sæson køgensernes fik i 1. division.

- Vi er »underdogs« i samtlige kampe, og vi er godt klar over, at vi er et 3. divisionshold, der spiller i 2. division, men rammer vi vores niveau, så bliver vi svære at spille imod. Specielt herhjemme i Dalby-hallen, hvor mange har det svært.

- Jeg synes, at vi har rykket os meget i den halvanden måned, vi har været i gang, og uanset, hvordan det går, så lægger vi på. Det værste, der kan ske, er, at vi ligger i 3. division om et år, og det ville vi nok gøre alligevel. Der er mange gode hold i 3. division, og det er nemmere at blive i 2. division end rykke op, siger Thomas Jørgensen.

Til at hjælpe Dalby med at blive oppe har den nye cheftræner fået tilgang af målmand Jeppe Thøgersen fra Roskilde, højre back Bobby Zederkopff fra Faxe og ikke mindst comeback af playmaker Morten Porsborg, hvis karriere ellers syntes overstået for et par år siden efter talrige skulderoperationer.

