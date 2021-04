Billeder: Cykel-eliten i Snoldelev

Fra lunt forår onsdag til småkold og klam torsdag, og her stod den på godt 150 kilometers cykelløb for de bedste ryttere i Danmark. En syv kilometer rundstrækning ved Snoldelev var menuen, der skulle fortæres 21 gange for aktørerne, der havde det lange tøj på.