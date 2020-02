Billeder: Burchardt VAR årets dommer

Han var nomineret til at blive kåret som Årets dommer 2019 i selskab med vinderne af den ærefulde titel i 2015 Mads-Kristoffer Kristoffersen, 2016 Jakob Kehlet og 2017 Michael Tykgaard, men den 37-årige superligadommer Jørgen Daugbjerg Burchardt havde alt andet end en mulig kåring i tankerne, da han lørdag den 15. februar trænede i den kommende brug af VAR i en træningskamp mellem Taastrup FC og Ishøj IFs danmarksseriehold på Right To Dream Park i Farum.