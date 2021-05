Billeder: Brønshøj-FC Roskilde 0-4

FC Roskilde-cheftræner Michael Jørgensen havde inden lørdagens besøg på hans gamle hjemmebane gennem fem sæsoner, Tingbjerg Ground, en fornemmelse af, at hans tropper ville komme væltende henover Brønshøj samt at kampen ville være afgjort, inden der var spillet 70 minutter.

Hans fornemmelser holdt.

Allerede efter 47 sekunders spil havde Monday Etim en gylden mulighed, men afsluttede sløjt lige foran det lille felt. Og selv om anfører Andreas Hermansen måtte hive i næødbremsen efter otte minutter for at stoppe sololøbende Aleksandar Lazarevic et par meter fra feltet i venstre angrebsside, så var det de lyseblå, der var altdominerende.