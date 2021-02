Se billedserie Det lykkes hér for Køges Emma Hesselholt (3) at hamre bolden forbi Brøndbys Sofia Bisgaard (10) Men ellers var det dog Bisgaard, der var kampens altdominerende spiller. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Billeder: Brøndby delte lussinger ud til Køge

Sport DAGBLADET - 13. februar 2021 kl. 19:30 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

- Mit bud er, at det er et klassisk fifty-fyfty-opgør. Brøndby har deres styrke i et par rigtig dygtige og høje angribere, og vi har vores i en god defensiv og et solidt grundspil.

Sådan sagde træneren for Køges liga-volleykvinder, Sven Brix, fredag eftermiddag. Det sagde han om den første DM-kvartfinale mod Brøndby, og mente at der godt kunne blive tale om et helt lige opgør.

Det fik han så ikke ret i, den gode Brix, for stedet vandt Brøndby lørdag eftermiddag stensikkert med 3-0 i sæt - efter periodecifrene 25-16, 25-18, 25-21. De gulblusede var ganske enkelt bedsat i stort set alle spillets facetter, mens Køge-pigerne virkede modløse i store dele af opgøret.

Det gode for Køge er dog, at kvartfinalerne spilles som bedst af tre, og holdet har derfor en returkamp at se frem til på hjemmebane i næste uge.

Hér er der billeder fra kvartfinalen i Brøndby.