Billeder: Bitter, bitter nedrykning for TMS-mænd

I Esbjerg gjorde TMS Ringsted, hvad de skulle med en sejr på 32-30 over Ribe-Esbjerg, og nu var det så op til KIF Kolding at vinde over Lemvig-Thyborøn i Kolding, og til sidst så det godt ud for TMS´erne, der havde spillet færdigt og nu ventede på resultatet fra den anden kampen.