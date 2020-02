Se billedserie Nikolaj Brixager dribler. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Benløse til tops Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Benløse til tops

Sport DAGBLADET - 23. februar 2020 kl. 20:37 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De forsvarende danske mestre og pokalvindere fra Benløse Floorball fik revanche for 9-5 nederlaget i den første kamp i årets Liga-mellemspil, da Frederikshavn søndag blev sendt hjem med et 4-7 nederlag i stav-taskerne.

Benløse startede som lyn og torden, og da der var spillet 195 sekunder, førte hjemmeholdet med 2-0 - Mathias Glass og Milan Adám stod for målene, og i øvrigt også assist'ene.

Sikken en fest, vil skal have, nåede de cirka 400 tilskuere nok lige at tænke - men så heller ikke meget mere, for efter 3.34 fik frederikshavnerne reduceret.

Men pyt - yderligere ti sekunder senere gjorde Glass det til 3-1, Adám øgede til 4-1 efter 6.13, og Daniel Nygaard nåede lige præcis at gøre det til 5-1, inden en totalt Benløse-domineret første periode sluttede.

Hjemmeholdet havde overskud til i anden periode at give godt med spilletid til tredjekæden, og gæsterne kom bedre med i spillet. Og da Frederik Stigaard efter et dusin minutters spil røg ind i en fem minutters udvisning, fik gæsterne bragt spændingen tilbage i opgøret med to scoringer i overtallet og »blot« 5-3 på tavlen inden sidste periode.

Dén var så til gengæld ikke meget mere end fire minutter gammel, førend Simon Møller takkede Mathias de Fries for fint forarbejde til at gøre det til 6-3, og efter solotur gjorde Møller det også til 7-3 med et dusin minutter igen.

Benløse var i fuld kontrol, og først da det resterede ét minut og to sekunder fik gæsterne pyntet på facit, der sender Benløse forbi netop Frederikshavn og op på førstepladsen i tabellen med fire mellemspilskampe tilbage inden semifinalespillet.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg