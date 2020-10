Billeder: Benløse til tops inden pause

Hjemmeholdet kom ellers foran 4-2 og var farlige foran Benløses mål med to afslutninger på overliggeren, men så begyndte Benløse at røre på sig.

2-4 blev til 4-4, inden Hvidovre atter kom foran. Det udlignede Daniel MaCabe på et langskud, og 15 sekunder før tid stod Roland godt og rigtigt placeret foran mål på Jan Kreienbuhls pasning og kunne score sejrsmålet. Jesper Roland stod også for målet til 1-0 og havde to assist i kampen.