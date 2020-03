Billeder: Benløse i overraskende nederlag

Der var fra Benløses side lagt op til fest og glade dage i Dansk Kabel TV Arena, da holdet onsdag aften tog imod rivalerne fra Hvidovre i mellemspillet i floorball. For med en sejr kunne Benløse nemlig have bragt sig i stensikker kurs mod at slutte på førstepladsen i mellemspillet - men i stedet tabte de rødblusede med 4-5.

Dermed skal midtsjællænderne vinde de sidste to kampe i mellemspillet for at være sikre på at slutte på førstepladsen - pladsen der giver "førstevælger"-optionen i forhold til, om man vælger at møde nummer tre eller fire i mellemspillet.