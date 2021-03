Billeder: Benløse fint fra start

Det var frem over stepperne for de rød/sorte på det grønne gulv i Dansk Kabel Tv Arena, og det var det egentlig også gæsterne klædt i lilla og hvid. Vanløse kæmpede med åbne pander og fik da også reduceret efter fem et halvt minut blot for at mindre end et minut senre at være nede 4-1.